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    انتشار فيروس كورونا في تركيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في اسطنبول، ١٨ مارس ٢٠٢٠

    تركيا تفرض إجراءات أكثر صرامة لمحاربة "كورونا"

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    العالم
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    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (47)
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    قال بيان لوزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا ستدخل حيز التنفيذ مساء يوم الجمعة، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل الحد من ساعات العمل في المطاعم والمقاهي وفرض إغلاق جزئي في عطلات نهاية الأسبوع.

    وذكر البيان، أنه سيتم السماح للمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق ومصففي الشعر بالعمل من الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش إلى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، بينما ستفتح المطاعم والمقاهي فقط لبيع الوجبات الجاهزة وخدمات التوصيل.

    وبموجب القيود الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، سيتم إغلاق دور السينما حتى نهاية العام.

    وقالت الحكومة أمس الثلاثاء إنها ستفرض إجراءات أكثر صرامة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.

    وسجلت تركيا أمس 3819 إصابة جديدة و103 وفيات بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 11704.

    وذكرت وزارة الداخلية أنه سيتم فرض إغلاق جزئي في جميع أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع حتى إشعار آخر، مضيفة أن هذا لن يعطل سلاسل التوريد والإنتاج، بحسب ما نقلت "رويترز".

    هذا وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في وقت سابق، إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا قد بدأت في تركيا.

    وقال قوجة للصحفيين "اليوم بدأت تركيا في اختبار اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا على البشر. تجرى المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح في جامعة إرجيز (بمدينة قيصري)".

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (47)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, تركيا
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