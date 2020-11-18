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    وزير خارجية البحرين الجديد عبد اللطيف الزياني

    "قد حان الوقت"... وزير الخارجية البحريني يخرج بأول تصريحات من داخل إسرائيل

    © REUTERS / STRINGER
    العالم
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    الموضوع:
    تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل (56)
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    أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، أن "زيارته إلى إسرائيل، هي بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك مع تل أبيب، وستسهم في إطلاق العديد من مبادرات التعاون بين البلدين".

    ونقلت وزارة الخارجية البحرينية عن الزياني، بعد وصوله إلى مطار بن غوريون، في تل أبيب، قوله إن "هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا".

    وتابع: "لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط على مر العقود السابقة نزاعات وحالة من عدم الاستقرار، وقد حان الوقت لأن ننتهج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع".

    ووصل أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى إسرائيل في أول رحلة طيران تجارية لطيران الخليج إلى تل أبيب في وقت سابق صباح اليوم، فيما يتطلع البلدان إلى توسيع نطاق التعاون بعد إقامة علاقات رسمية في سبتمبر/أيلول.

    وأقلعت رحلة طيران الخليج رقم "جي إف 972" من مطار المنامة، صباح اليوم، وهبطت في مطار "بن غوريون" في تل أبيب بعد حوالي ساعتين، وفقا لمسؤول أمريكي، نقل تصريحاته لـ"رويترز"، وموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار24".

    وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل والبحرين، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.

    ويعتبر التصويت النهائي للحكومة، إيذانا بدخول الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي حيز التنفيذ، ويعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج، هدفا رئيسيا ضمن الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية من أجل احتواء طهران.

    الموضوع:
    تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل (56)

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    الكلمات الدلالية:
    تل أبيب, التطبيع مع إسرائيل, إسرائيل, البحرين
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