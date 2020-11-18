أرمينيا تمنح طاقم الطائرة الروسية "مي 24" وسام الاستحقاق العسكري

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الأذربيجانية: "من أجل الشجاعة والتفاني في أداء المهام الرسمية، مُنح جنود القوات المسلحة الروسية وسام "الاستحقاق العسكري"، قائد سرب طائرات الهليكوبتر يوري إيشوك (بعد وفاته)، والفني رومان فيدين (بعد وفاته)، والطيار الملازم أول فلاديسلاف".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الروسية "Mi-24" أُسقطت في الجو فوق أراضي أرمينيا خارج منطقة القتال. توفي اثنان من أفراد الطاقم، وتم إجلاء أحدهم بإصابات متوسطة.

واعترف الجانب الأذربيجاني بأنه أسقط بطريق الخطأ مروحية روسية، واعتذر وأعرب عن استعداده لدفع تعويضات لروسيا.

فتح مكتب المدعي العام الأذربيجاني دعوى جنائية تحت عنوان "التقصير في الخدمة". بدورهم، فتح المحققون الروس قضية جنائية بموجب مادة "انتهاك قواعد الطيران أو التحضير له".

ووقع الحادث أثناء التصعيد في ناغورني قره باغ، لكنه لم يمنع أرمينيا وأذربيجان من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة روسية، في 10 نوفمبر.