السلطات الأوكرانية "تحتجز" طائرات روسية... ما عواقب ذلك

أقدمت السلطات الأوكرانية على خطوة أخرى معادية لروسيا حين قررت "فرض الحراسة" على طائرات تابعة لشركات طيران روسية.

ويهدف الاعتقال الافتراضي لـ44 طائرة روسية إلى "معاقبة" شركات الطيران الروسية التي تقوم بتسيير الرحلات إلى شبه جزيرة القرم. ويرفض نظام الحكم الحالي في أوكرانيا الاعتراف بانتماء القرم إلى روسيا.

وحذر مسؤول روسي السلطات الأوكرانية من مغبة قرارها. وقال مندوب الرئيس الروسي في القرم، غيورغي مرادوف، في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" إن: "إعلان السلطات الأوكرانية عن "احتجاز" طائرات روسيا لا يمثل اعتداء على قطاع الأعمال في روسيا فحسب، بل يحث روسيا على وضع ممتلكات المسؤولين ورجال الأعمال الأوكرانيين في روسيا عامة وفي القرم خاصة تحت الحجز".

ونُقلت تبعية القرم من روسيا إلى أوكرانيا في بداية خمسينات القرن الماضي عندما كانت كل من روسيا وأوكرانيا واحدة من الجمهوريات السوفيتية المتحدة. واستعادت القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها.