الخارجية العراقية: اتفقنا مع واشنطن على خفض عدد القوات الأمريكية في البلاد إلى 2500 جندي

أعلنت الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق مع الجانب الأمريكي على تخفيض تواجد الأخير العسكري في البلاد إلى 2500 جندي مع تحديد جدول زمني للانسحاب الأمريكي.

بغداد - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي ببغداد: "كانت لنا في الفترة الماضية اجتماعات مع الجانب الأمريكي لبحث آليات ومخرجات الحوار الاستراتيجي بين الطرفين"، مضيفا: "بالأمس، بعد الاتصال بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي، تم الاتفاق على إعلان انسحاب 500 جندي إضافي، وبذلك سنصل إلى 2500 جندي في العراق".

وتابع الوزير : "أكدنا على أن يكون هناك توقيتات زمنية لجدولة الانسحاب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أبلغ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى واشنطن في آب/أغسطس الماضي، التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق في غضون 3 سنوات.