فايزر: نتائج المرحلة الأخيرة للقاحنا أثبت فعاليته بنسبة 95%

وأفادت وكالة "رويترز" أن مطوري اللقاح يخططون لتقديم طلب إذن طارئ لبداية الإنتاج في الأيام المقبلة.

وأكدت الشركة أن التجارب السريرية الأخيرة على اللقاح شملت 40 ألف مشارك، خلالها ظهرت آثار جانبية محدودة لا تتعدى اليومين حتى الآن، ومن المنتظر أن تستمر الشركة في جمع البيانات عن اللقاح على مدار العامين المقبلين.

وشدد رئيس "بيونتك" على أن الجميع يعمل بطاقة قصوى، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن "الجودة" تتطلب وقتا، وتعمل الشركة حاليا على تأمين 50 مليون جرعة هذا العام، و1.5 مليار جرعة العام المقبل، وتأمل الشركة ببيع مليارات الجرعات في 2021 ليشمل التوزيع كافة العالم.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" هو أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا، ويعتمد على منصة ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المدروسة جيدا، ويعد اللقاح حاليا أحد اللقاحات العشرة التي يتم تطويرها في العالم ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية، وهو الأقرب إلى نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وبدء الإنتاج الضخم. وقد أرسلت وزارة الصحة الروسية طلبا إلى منظمة الصحة العالمية للتسجيل السريع والتأهيل المسبق لـ "سبوتنيك-V".