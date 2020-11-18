شرطة برلين تستخدم المياه ضد المتظاهرين... فيديو

استخدمت شرطة العاصمة الألمانية خراطيم المياه والغاز لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مبنى البوندستاغ الألماني.

وقامت قوات الأمن باعتقال المتظاهرين، كما تم تسجيل وقوع إصابات، بحسب مراسل "سبوتنيك".

وطالب المتظاهرون بإعطائهم الفرصة لدخول مبنى البوندستاغ الألماني، حيث تمت مناقشة نسخة جديدة من قانون الحماية من العدوى للسكان، يوم الثلاثاء.

واقترح واضعو مشروع القانون توسيع صلاحيات وزارة الصحة الفيدرالية من حيث فرض قيود لمكافحة وباء COVID-19، وهو أمر لم يرض الكثيرين من المعارضين.