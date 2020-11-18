بومبيو في إسرائيل... يزور الجولان المحتل ومستوطنة في الضفة تنتج خمرا يحمل اسمه

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، في آخر زيارة له قبل نهاية ولايته في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "هآرتس"، العبرية إنه من المقرر أن يقوم بومبيو بزيارة غير مسبوقة إلى هضبة الجولان السوري المحتل، وإلى مستوطنة "بيسغوت" في الضفة الغربية.

كذلك من المقرر أن يلتقي بومبيو كلا من وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي وصل إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم.

ويلتقي بومبيو أيضا مسؤولين في إسرائيل بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي.

وأوضحت الصحيفة أن زيارة بومبيو للجولان المحتل ومستوطنة "بيسغوت" تأتي بعد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، وكذلك بعد إعلان بومبيو، العام الماضي، أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية "ليس بالضرورة" غير شرعي من وجهة نظر الولايات المتحدة.

ووقتها أعلن بومبيو ذلك بعد قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بضرورة "وسم" منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكشف مكان إنتاجها.

وأدانت الخارجية الأمريكية حينها قرار المحكمة الأوروبية واعتبرت أن "الملابسات التي قادت إلى القرار تكشف انحيازا ضد إسرائيل"، مضيفة أن واشنطن تعارض بشدة أية محاولة للمشاركة في مقاطعة إسرائيل.

وفي أعقاب بيان الخارجية الأمريكية، بدأت مستوطنة "بيسغوت" المقامة على أراضي الضفة الغربية في إنتاج نوع جديد من الخمور يحمل اسم "بومبيو".