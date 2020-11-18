رئيس إسرائيل يهدي مسؤولا عربيا كتابا عن حياة النبي وتفسيرا للقرآن

أهدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، مؤلفا عن حياة النبي (محمد) والصحابة وتفسيرا للقرآن.

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال زيارة الزياني الأولى إلى إسرائيل ضمن جهود تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث أعرب وزير خارجية البحرين عن تقدير شعب بلاده للإسرائيليين.

وقال الزياني خلال مؤتمر صحفي في القدس مع الرئيس الإسرائيلي: "أحمل تقدير الشعب البحريني للشعب الإسرائيلي"، مجددا أنه ينتمي لشعب "يؤمن بالتعايش السلمي واحترام الآخرين".

فيما كشف ريفلين خلال المؤتمر أنه سبق له زيارة مصر ولقاء شيخ الأزهر قائلا:

زرت مصر والأزهر والتقيت بشيخ الأزهر أحمد الطيب.

على جانب آخر، اتفق الجانبان على افتتاح إسرائيل سفارة لها بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الشهر المقبل، وذلك بعد إعلان البلدين تطبيع العلاقات فيما بينهما في وقت سابق برعاية أمريكية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي سوف يحضر "افتتاح سفارة إسرائيلية في المنامة في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

ونقلت وزارة الخارجية البحرينية عن الزياني، بعد وصوله إلى مطار بن غوريون، في تل أبيب، قوله إن "هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا".

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل والبحرين، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.