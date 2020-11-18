ماذا تفعل… إسرائيل تقوم بعملية خاصة في إقليم تيغراي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، القيام بعملية خاصة في إقليم تيغراي الإثيوبي.

وأفادت القناة العبرية الـ "12"، مساء أمس الثلاثاء، بأن طاقم إسرائيلي خاصا قام بعملية إنقاذ 9 إسرائيليين عالقين في ساحة الاقتتال في إقليم تيغراي خلال عملية إنقاذ معقدة، أجرتها الوزارة بالتعاون مع الحكومة الإثيوبية والجيش المحلي والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية في المنطقة.

وأفادت القناة العبرية بأنه تم فرض حالة من التعتيم على حركة الصحفيين وعدم إدلاء الإسرائيليين أنفسهم بأي معلومات تفيد جنسيتهم وهويتهم،

وتزامنت العملية الإسرائيلية الخاصة مع تحذير الأمم المتحدة، بأن أزمة إنسانية واسعة النطاق تتفشى عند الحدود بين إثيوبيا والسودان بعد فرار آلاف الأشخاص يوميا بسبب العملية العسكرية الجارية في إقليم تيغراي.

وأودى الصراع بحياة المئات، وربما الألوف، من الجانبين ودفع نحو 30 ألفا للفرار إلى السودان وأثار الشكوك حول سمعة أبي أحمد، أصغر زعماء أفريقيا سنا، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، لإبرامه اتفاق سلام مع إريتريا.