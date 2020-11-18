وفاة زوجين إيطاليين في نفس اليوم بسبب كورونا

ووفقًا لصحيفة "ليكو دي بيرغامو" الإيطالية، عاش فينتشنزو وأولغا مولينو في ضاحية سيستو سان جيوفاني بمدينة ميلانو الإيطالية. وكانا قد التقيا في الجنوب في بوليا في سن 18 وانتقلا للعيش في ميلانو في عام 1957.

— Notizie Lombardia (@NotizieLomb) November 17, 2020

وأوضح أحد الأحفاد، أنه في نهاية أيلول/ سبتمبر، احتفل الزوجان بالذكرى السنوية الثالثة والستين لزواجهما.

أكد الحفيد أن المتقاعدين، الذين تتراوح أعمارهم بين 82 و83 عامًا، عانوا من ارتفاع درجة الحرارة وتم إدخالهما إلى مستشفى في مونزا في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر وقاما قبل الركوب في سيارة الإسعاف بقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، وكانت نسبته لدى فينسينزو 68٪، ولدى أولغا 86٪.

وفي المستشفى، وضعا في جناحين منفصلين، إلا أن أولغا طلبت أن يحضروا إليها سترة زوجها كي تشعر أنه بجانبها، وبالنهاية توفيا يوم الأحد الماضي بفارق ساعة.