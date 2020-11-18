سكرتيرة الرئيس الأوكراني تكشف عن حالته الصحية

كشفت يوليا مندل، المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني، اليوم الأربعاء، عن الحالة الصحية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت مندل: "صحة الرئيس فلاديمير زيلينسكي تتحسن كل يوم. لم يعد هناك سعال، وهو يواصل العمل".

وأشارت المتحدثة إلى أنه من المقرر عقد الرئيس الأوكراني اجتماعات رسمية بصيغة "الفيديو كونفرس" هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي، يوم 9 نوفمبر / تشرين الثاني، عن إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى مجهز بغرفة لعقد الاجتماعات.

وأعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، تسجيل 12 ألفا و496 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 570 ألفا و153 حالة.

وقال ستيبانوف عبر صفحته على "فيسبوك"، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 535 طفلا و529 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.