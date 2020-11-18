إثيوبيا... اعتقال 76 ضابطا بارزا في الجيش بتهمة الخيانة

أصدرت السلطات الإثيوبية، اليوم الأربعاء، مذكرات اعتقال بحق 76 من ضباط الجيش البارزين، بينهم قيادات ورتب رفيعة، بتهمة الخيانة.

وأوضحت شبكة "فانا" التابعة للدولة، أن هؤلاء الضباط – بينهم لواءات وضباط كبار وصغار- على صلة بقادة منطقة تيغراي التي تخوض فيها صراعا داميا منذ أسبوعين تقريبا.

وقالت الشرطة الفيدرالية، إن أمرا قضائيا صدر لاعتقال ومحاكمة قادة كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة في ولاية تيغراي، وبناء عليه أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من كبار وصغار ضباط الجيش وأيضا بعض ضباط الشركة بتهمة التآمر لارتكاب الخيانة العظمى.

وأضافت أن الجهود جارية لمحاكمة المشتبه بهم الآخرين المتورطين في مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد وتقديمهم للعدالة. نشرت "فانا" قائمة بأسماء وصور الضباط المتهمين بالتآمر ضد الدستور والقانون.

يتبع...