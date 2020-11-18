بريطانيا تطلق خطة طموحة لثورة صناعية خضراء... فيديو

كشفت المملكة المتحدة عن خطة طموحة لخفض الانبعاثات الحرارية إلى مستوى (صفر) بحلول عام 2050، وذلك من خلال تغيير أنماط الأنشطة الحياتية التي تشمل الصناعة ووسائل النقل وحتى أماكن السكن والإقامة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، وكتبت: "المملكة المتحدة تعلن خطة جريئة وطموحة من 10 نقاط لخفض الانبعاثات، سعيا للوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050".

#المملكة_المتحدة🇬🇧 تعلن خطة جريئة وطموحة من 10 نقاط لخفض #الانبعاثات سعيا للوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050.



فبينما يتعافى العالم من #فيروس_كورونا🦠، أمامنا فرصة للتعافي بشكل أكثر صداقة للبيئة، وجعل مستقبل كوكبنا🌍 أكثر صحة واستدامة.#قمة_العمل_المناخي26 #صفر_الكربون pic.twitter.com/tJcZZlAvMm — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) November 18, 2020

وتابعت: "بينما يتعافى العالم من فيروس كورونا، أمامنا فرصة للتعافي بشكل أكثر صداقة للبيئة، وجعل مستقبل كوكبنا أكثر صحة واستدامة".

وكتبت في تدوينة أخرى: "بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، يعلن خطة طموحة لثورة صناعية خضراء في المملكة المتحدة تشمل استغلال الرياح البحرية والهيدروجين والطاقة النووية، والمركبات الكهربائية ونقل جوي وبحري أكثر صداقة للبيئة، ومباني عامة ومنازل أكثر كفاءة بالطاقة، وعزل وتخزين الكربون، وحماية البيئة الطبيعية".

#بوريس_جونسون يعلن خطة طموحة لثورة صناعية خضراء في🇬🇧 تشمل استغلال الرياح البحرية والهيدروجين والطاقة النووية، والمركبات الكهربائية🚗، ونقل جوي✈️ وبحري🛳️ أكثر صداقة للبيئة، ومباني عامة ومنازل أكثر كفاءة بالطاقة، وعزل وتخزين الكربون، وحماية البيئة الطبيعيةhttps://t.co/NLvJjfJXEb pic.twitter.com/G5g6TmFi6o — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) November 18, 2020

ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد جانبا من الجهود التي يتم بذلها لتغير أنماط الصناعة والحياة بوجه عام لحماية البيئة، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة وإيطاليا تستضيفان قمة مهمة حول المناخ في غلاسغو في 2021.