السلطات الدنماركية تقتل جميع حيوانات "المنك" المصابة بفيروس كورونا

قالت هيئة الطب البيطري والغذاء الدنماركية على "تويتر" إن جميع حيوانات "المنك" المصابة بفيروس كورونا والتي تعيش في مزارع الفراء قد قُتلت في الدنمارك.

نشرت الإدارة البيطرية والغذائية رسمًا بيانيًا يوضح كيفية تدمير حيوانات المنك المصابة ابتداء من 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأضافت رسما بيانيا يوضح عدد المزارع التي قُتلت فيها حيوانات "المنك" بفيروس كورونا.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20

Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:



➡️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.

➡️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP — Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

​أعلنت السلطات الدنماركية، في وقت سابق، أنها ستقضي على المنك في جميع مزارع الفراء في البلاد بعد اكتشاف طفرة في فيروس "SARS-CoV-2" الذي يسبب عدوى فيروس كورونا في الحيوانات.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعترفت السلطات الدنماركية بأن الحكومة ليس لديها أساس قانوني لمطالبة المربين بقتل جميع حيوانات المنك، سواء كانت مريضة أو صحية. وقالت السلطات إنه لا يمكنها إلا المطالبة بقتل حيوانات المنك في المزارع المصابة.