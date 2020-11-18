أردوغان: تركيا أنهت مرحلة التحضير وتدخل فترة الازدهار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أنهت مرحلة التحضير وأنها تدخل في فترة الازدهار، مضيفا: "ندرك التغييرات المطلوبة في الفترة القادمة ونضعها حيز التنفيذ".

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لاتحاد الغرف والبورصات التركية، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الذي أشار إلى قول أردوغان: "يجب أن ندرك التغييرات المطلوبة في الفترة القادمة ونضعها حيز التنفيذ، وذلك باعتبارنا إدارة نفذت إصلاحات ديمقراطية واقتصادية متجذرة".

وأوضح الرئيس التركي: "علينا عدم ترك المستثمرين يسحقون تحت وطأة الفائدة المرتفعة"، مضيفا: "ممثلو اتحاد الغرف والبورصات خير من يعكسون نبض عالم الأعمال، لذلك، فإننا نولي أهمية خاصة للتشاور مع أفراد عالم الأعمال وممثليهم، في جميع الأمور المتعلقة بالاقتصاد".

وقال أردوغان: "نحن نستفيد من العقلية المشتركة التي أنشأناها معكم في جميع القرارات وكافة الخطوات التي نتخذها كما إننا نخوض في كافة المشاكل ونناقش متطلبات وتوقعات قطاعاتنا ومدننا معكم ونعمل معا على تطوير الحلول".

وتابع: "تركيا دخلت مرحلة جديدة ومن الضروري التركيز أكثر على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير"، مضيفا: "عبر الإصلاحات التي تم تنفيذها لتمهيد الطريق أمام المستثمرين ارتفعت تركيا 27 مرتبة، لتبلغ المركز 33 من أصل 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، لافتا إلى أنه في حين أن الوقت اللازم لفتح عمل تجاري كان 38 يوما في عام 2002، فقد تقلصت هذه الفترة إلى أقل من سبعة أيام".

وقال رجب طيب أردوغان إن "المعطيات الأولية لشهر سبتمبر/ أيلول تؤكد أن تركيا ستنهي أداء الربع الثالث من العام بنمو قوي لأن الإنتاج الصناعي زاد شهريا وسنويا في سبتمبر وحقق نجاحا كبيرا"، مضيفا: "سنواصل طريقنا وفق مفهوم يركز على النمو والتوظيف مع الحفاظ على الانضباط المالي".