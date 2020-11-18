بعد 46 عاما... الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بتهمة التورط في عمل إرهابي

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا يبلغ من العمر 65 عاما في منطقة غرب ميدلانز، لضلوعه في تفجير قنبلتين في حانتين بمدينة برمينغهام خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1974.

ووفقا لصحيفة "غاردين" البريطانية، فإن الرجل اعتقل بموجب قانون الإرهاب ويجري تفتيش منزله. ستتم مقابلته تحت الحذر في مركز للشرطة في أيرلندا الشمالية".

وأضافت أن الاعتقال يدخل في إطار تحقيق جديد تم فتحه في فبراير/ شباط 2019، لتحديد مسؤولية الدولة والسلطات العمومية، لأن مجموعة من التحقيقات التي أجريت سنة 2016، أظهرت أن الشرطة كانت على علم بالهجومين، لكنها لم تنجح في منعهما.

وسبق أن توصلت تحريات شرطة غرب ميدلانز سنة 1975، إلى اعتقال 6 رجال بتهمة التورط فيما حدث، وتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد، إلا أنهم حصلوا على البراءة في مرحلة الاستئناف العام 1991، بعد تشبثهم بأنهم تعرضوا للابتزاز من طرف الشرطة، التي اختلقت شهادات مزورة.

هذا ونسب الهجومان اللذان ذهب ضحيتهما 21 شخصا، إلى ما كان يسمى بالجيش الجمهوري الأيرلندي أو منظمة "ايرا " المسلحة، إلا أنه لم يعلن أبدا مسؤوليته عن الهجومين.