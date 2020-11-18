المحكمة العليا في بنسلفانيا تنظر طعن حملة ترامب على آلاف الأصوات

قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا، اليوم الأربعاء، إنها "ستنظر في طلب قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا، ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي.

وكانت محكمة أدنى درجة قضت يوم الجمعة، برفض طلب حملة ترامب بإبطال 8329 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، كبرى مدن الولاية، استنادا إلى أن الأظرف البريدية للبطاقات تفتقر لمعلومات مثل طباعة الأسماء عليها والتاريخ والعناوين، وفقا لرويترز.

ولم تزعم الحملة أن البطاقات مزورة.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا بفارق نحو 82 ألف صوت، بحسب مركز إديسون للأبحاث.

ومن المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية، إلا أن العدد غير واضح.

هذا وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الـ 3 من نوفمبر/تشرين الثاني، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه.

وسيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ20 من كانون الثاني/يناير المقبل.



من جانبه، لم يعترف الرئيس دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات، كما أعلن فوزه بالانتخابات أكثر من مرة.