تسجيل
23:14 GMT18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عقب إعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، ويلينغتون، ديلاور 7 نوفمبر 2020

    جورجيا تحدد موعد الانتهاء من إعادة الفرز والمؤشرات تميل مجددا نحو بايدن

    © AFP 2020 / Angela Weiss
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (104)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1047179998_0:69:2357:1395_1200x675_80_0_0_97ecc9bc2b0965d042b20170cc1f5121.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011181047240741-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86/

    قال مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية، إن "مسؤولي الانتخابات في الولاية بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بحلول نهاية اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

    وأكد غابرييل ستيرلينغ، المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا، في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين، إن "الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز غدا الخميس".

    المحكمة العليا الأمريكية
    © AFP 2020 / Saul Loeb
    المحكمة العليا في بنسلفانيا تنظر طعن حملة ترامب على آلاف الأصوات
    وفي ذات الصدد، قال سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، لشبكة "سي إن إن"، اليوم، إن "إعادة فرز الأصوات التي تجريها جورجيا لن تؤدي على الأرجح إلى تغيير النتيجة التي منحت الديمقراطي جو بايدن الفوز في الولاية الجنوبية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

    وأضاف، رافينسبيرغر، "كدنا ننتهى من العمل، وفي انتظار عدد قليل من المقاطعات، وبعضها كبير، ولكنى لا أعتقد أنه في نهاية اليوم سيغير النتائج الإجمالية".

    وقال مسؤولو الانتخابات في ويسكونسن وكذلك في جورجيا، إنه "من غير المحتمل أن يؤدي إعادة فرز الأصوات في هاتين الولايتين إلى تعويض خسارة ترامب".

    وحذر بايدن من أن استمرار تأخر الاعتراف به كفائز قد يعني تأخر استعدادات الولايات المتحدة "لأسابيع وأشهر" في توزيع لقاح فيروس كورونا.

    وترفض المحاكم دعاوى قضائية يزعم فيها ترامب دون سند حدوث تزوير بالانتخابات، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن هذه المزاعم تلقى صدى على المستوى السياسي، إذ يعتقد في صحتها نحو نصف الجمهوريين بحسب استطلاع رويترز/إبسوس.

    وقالت لجنة الانتخابات في ويسكونسن، إنها "ستعيد فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودان، وهما منطقتان يهيمن عليهما الديمقراطيون، بعد أن سددت حملة ترامب ثلاثة ملايين دولار وهو مبلغ يقل عن 7.9 مليون دولار تكلفة إعادة الفرز بالولاية بأكملها.

    وفاز بايدن في ويسكونسن بفارق أكثر من 20 ألف صوت وحصل على 49.5 بالمئة من الأصوات.

    ويعرقل رفض ترامب الاعتراف بنتائج انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الانتقال السلس لإدارة جديدة، ويعقد تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا عند توليه المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني.

    وحصل بادين على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لصالح ترامب. وفاز في الاقتراع الشعبي المباشر بفارق أكثر من 5.8 مليون صوت.

    وللبقاء في منصبه، يحتاج ترامب إلى تغيير النتائج في ثلاث ولايات على الأقل، وهو أمر غير مسبوق، للوصول إلى النصاب المطلوب في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

    وتواجه الولايات موعدا نهائيا في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول للتصديق على نتائج الانتخابات قبل التصويت الرسمي للمجمع الانتخابي، في 14 ديسمبر/كانون الأول.

    ومن المقرر أن يقوم الكونغرس بإحصاء أصوات المجمع الانتخابي في السادس من يناير/ كانون الثاني، وهو إجراء شكلي في العادة. لكن أنصار ترامب في مجلسي الشيوخ والنواب يمكن أن يعترضوا على النتائج في محاولة أخيرة لحرمان بايدن من 270 صوتا وتحويل القرار النهائي إلى مجلس النواب.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (104)

    انظر أيضا:

    بعد نجاح اللقاح الأمريكي... ترامب يعلن فوزه بالانتخابات للمرة الثانية
    مساعد بايدن يعلق على تصريحات ترامب حول تزوير الانتخابات الأمريكية
    المحكمة العليا في بنسلفانيا تنظر طعن حملة ترامب على آلاف الأصوات
    الانتخابات الأمريكية توتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة
    الكلمات الدلالية:
    جو بايدن, ترامب, الانتخابات الأمريكية 2020, جورجيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركون في فعاليات المخصصة بمناسبة افتتاح المجمع التاريخي والثقافي سلوبوجانشينا في منطقة بيلغورود الروسية، 14 نوفمبر 2020
    الجمال والمرح الروسيان... افتتاح قرية سلوبوجانشينا الثقافية في بيلغورود
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    10 تواريخ مهمة في مسيرة أحمد زكي
    10 تواريخ مهمة في مسيرة أحمد زكي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك