أكثر من ربع مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

تخطى عدد حالات الوفيات المسجلة بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حاجز الـ 250 ألف حالة.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، ارتفع عدد حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة إلى 11 مليون 485 ألف 176 شخص، وبلغت حصيلة الوفيات 250029،

وأشارت الوكالة إلى تعافي 4 ملايين 293 ألف 816 شخص من المرض منذ بداية الوباء في أمريكا.



وعلى مستوى العالم، أكدت الجامعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوزت الـ56 مليون حالة.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.