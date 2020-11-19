أستراليا تبدي "أسفها بصدق" لقتل جنودها مواطنين أفغان خلافا للقانون

أبدت أستراليا أسفها، اليوم الخميس، بعد قتل جنودها 39 مواطنا أفغانيا بشكل غير قانوني، خلال مشاركتهم في الحرب الأفغانية.

وقال مسؤول في الحكومة الأسترالية، إن "بلاده تؤكد وجود أدلة على أن جنودها "قتلوا بشكل غير قانوني" 39 أفغانيا"، وفقا لفرانس برس.



كما اعتذر كبير الجنرالات الأستراليين، أنغوس جون كامبل، لأفغانستان اليوم الخميس، عندما نشر تقريرا عن جرائم حرب يشتبه في أن القوات الخاصة الأسترالية نفذتها، وتضمن أدلة على 39 عملية قتل غير قانونية قام بها 25 جنديا في 23 حادثا.

وقال الجنرال أنغوس، إن "هناك أدلة على عمليات قتل خارج نطاق القانون".

وصرح كامبل للصحفيين في كانبيرا قائلا، إن المدعي العام وجد أن هناك معلومات موثوق بها تثبت وقوع 23 حادثا للقتل غير القانوني المزعوم لـ 39 شخصا على يد 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية، ومعظمهم من فوج الخدمة الجوية الخاصة".

وأضاف أن "بعض المسؤولين عن ذلك ما زالوا يخدمون في الجيش الأسترالي".

وستحال عمليات القتل إلى محقق خاص سيعين قريبا لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمقاضاة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

#BREAKING Australia's Afghan war inquiry finds 39 alleged unlawful killings pic.twitter.com/eKAcjOu0Uv — dpa news agency (@dpa_intl) November 19, 2020

وقال مصدر مطلع، إن "رئيس الوزراء سكوت موريسون تحدث مع الرئيس الأفغاني أشرف غني قبل نشر التقرير.

وحذر موريسون الأسبوع الماضي،

"من أن التقرير يحتوي على "أخبار (صعبة وصادمة) بالنسبة للأستراليين".

ونشرت أستراليا قوات الكوماندوز إلى جانب القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت سلسلة من التقارير المروعة في كثير من الأحيان حول سلوك وحدات القوات الخاصة الأسترالية، بدءا من مقتل سجين بالرصاص لتوفير مساحة في طائرة هليكوبتر إلى مقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات في منزل.

وحاولت الحكومة الأسترالية في البداية قمع روايات المبلَِّغين عن المخالفات المزعومة.