مجلس النواب الأمريكي يوسع صلاحيات الرئيس في فرض عقوبات ضد بيلاروس

وسع مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، صلاحيات رئيس البلاد ومنحه حق منع أعضاء لجنة الانتخابات البيلاروسية والمسؤولين المتورطين في الضغط على وسائل الإعلام من دخول الولايات المتحدة.

واشنطن – سبوتنيك. وذكر موقع الكونغرس أن القانون الذي وافق عليه الكونغرس، يوسع صلاحيات رئيس الولايات المتحدة في فرض العقوبات على المسؤولين من بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت فيها. كما تزيد الوثيقة من حجم المساعدات المخصصة للجمهورية.

وبحسب الموقع، يتمكن الرئيس من حظر تأشيرة دخول أي مواطن أجنبي يعد عضوا في لجنة الانتخابات البيلاروسية أو مسؤولا متورطا في الضغط على وسائل الإعلام المستقلة.

وشهدت بيلاروس احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/آب وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات، واعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لفرض عقوبات إضافية على مينسك.

كما فرض الاتحاد الأوروبي، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وبصورة رسمية حزمة عقوبات فردية ضد بيلاروسيا، تتضمن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وذلك وفقا لوثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي.

وتشمل حزمة العقوبات أيضاً، نجل رئيس بيلاروسيا و13 شخصا آخرين.

وتتضمن العقوبات منع الأشخاص المدرجين في القائمة من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تتضمن تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي إن وجدت.