رئيس الوزراء التايلاندي يعلن استخدام جميع القوانين ضد المتظاهرين

وقال برايوت في بيان، "الوضع لا يتحسن وهناك خطر حدوث المزيد من تصعيد العنف. وقد يلحق الضرر بالبلاد والنظام الملكي الحبيب، في حال لم يتم التعامل معه"، بحسب ما نقلته "رويترز".
وأضاف أن "الحكومة ستكثف أعمالها وستستخدم كل القوانين وجميع الأساليب لاتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين الذين خالفوا القانون".
#Breaking: #Thaipolice just fired water cannon and teargas at unarmed citizens when #Thaiprotestors gathered amid the planned parliamentary voting on proposed constitutional amendments.— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) November 17, 2020
It's unacceptable for military-backed govt to indiscriminately assault even kids. pic.twitter.com/hLOVjkLd97
جاء الإعلان بعد يوم من قيام آلاف المتظاهرين بإلقاء الطلاء على مقار الشرطة التايلاندية، ووفقا لهم كان ذلك ردا على استخدام الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الذي أصاب العشرات يوم الثلاثاء الماضي.
Royal Thai Police headquarters in Bangkok. #Whatshappeninginthailand #ม็อบ18พฤศจิกา pic.twitter.com/8MliGZVxtE— Jorge Silva (@jgesilva) November 18, 2020
ويمكن للملك استخدام المادة 112 من القانون ضد المتظاهرين، التي تحظر إهانة النظام الملكي. وقال برايوت في وقت سابق من هذا العام أنه لم يتم استخدامها إلى الآن بناءً على طلب الملك.
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