رئيس الوزراء التايلاندي يعلن استخدام جميع القوانين ضد المتظاهرين

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، اليوم الخميس، إنه سيتم استخدام جميع القوانين ضد المتظاهرين الذين طالبوا بإقالته ووضع دستور جديد وإجراء إصلاحات للنظام الملكي في البلاد.

وقال برايوت في بيان، "الوضع لا يتحسن وهناك خطر حدوث المزيد من تصعيد العنف. وقد يلحق الضرر بالبلاد والنظام الملكي الحبيب، في حال لم يتم التعامل معه"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف أن "الحكومة ستكثف أعمالها وستستخدم كل القوانين وجميع الأساليب لاتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين الذين خالفوا القانون".

#Breaking: #Thaipolice just fired water cannon and teargas at unarmed citizens when #Thaiprotestors gathered amid the planned parliamentary voting on proposed constitutional amendments.



It's unacceptable for military-backed govt to indiscriminately assault even kids. pic.twitter.com/hLOVjkLd97 — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) November 17, 2020

جاء الإعلان بعد يوم من قيام آلاف المتظاهرين بإلقاء الطلاء على مقار الشرطة التايلاندية، ووفقا لهم كان ذلك ردا على استخدام الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الذي أصاب العشرات يوم الثلاثاء الماضي.

ويمكن للملك استخدام المادة 112 من القانون ضد المتظاهرين، التي تحظر إهانة النظام الملكي. وقال برايوت في وقت سابق من هذا العام أنه لم يتم استخدامها إلى الآن بناءً على طلب الملك.