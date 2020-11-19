واشنطن تعين سفيرا لها في فنزويلا على الأراضي الكولومبية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح القائم بالأعمال الأمريكي الحالي لدى فنزويلا، جيمس ستوري، لمنصب السفير لدى هذه الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، اليوم الخميس، أنه في وقت سابق، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح "ستوري" وبعد ذلك انتقلت عملية التصويت إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

ويقع مكتب ستوري حاليًا في كولومبيا المجاورة. وسيواصل أداء مهامه من عاصمتها بوغوتا.

ومنذ عام 2008، لا يوجد سفير للولايات المتحدة لدى فنزويلا وذلك بعد طرد الرئيس آنذاك، هوغو شافيز، السفير باتريك دودي، الذي قال أن الأخير ومتآمرين معه أرادوا الإطاحة به. رشح الرئيس باراك أوباما لاري بالمر سفيرا لفنزويلا، لكن شافيز رفض قبوله. منذ ذلك الحين، تم تمثيل الولايات المتحدة في فنزويلا من قبل القائم بالأعمال.

ولا تعترف الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وتدعم رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه بشكل غير مشروع رئيسًا مؤقتًا للدولة.

وشهدت فنزويلا أوائل العام الماضي أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان غوايدو الذي كان يتولى حينذاك منصب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن مادورو، واعتراف عشرات الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بذلك.