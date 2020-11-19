محادثات عسكرية ثلاثية بمجال نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية

وافق مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة على التعاون في عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام في المنطقة.

وذكرت وكالة "رينهاب للأنباء" الكورية الجنوبية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي ورئيس أركان قوات الدفاع الذاتي اليابانية الجنرال كودجي يامازاكي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية وون إن تشول عقدوا مؤتمرا وافقوا خلاله على التعاون في عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأكد الجنرال ميلي من جديد "التزام الولايات المتحدة الشديد" بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان من خلال الوعد بتأمين ردع موسع لهما مع تزويدهما بكل ما مطلوب لقدرة عسكرية كاملة.

ومن جانبه لفت الجنرال الياباني يامازاكي الانتباه إلى ضرورة التزام كوريا الشمالية بقرارات مجلس الأمن الدولي.

فيما قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "ممثلي الدول الثلاث أعربوا عن ترحيبهم بمواصلة العمل معا في القضايا التي تثير قلقا مشتركا في مجال الأمن، ومن أجل توسيع التعاون متعدد الأطراف بهدف تأمين السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

يذكر أن الاجتماع السابق للقادة العسكريين للدول الثلاث عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 خلال زيارة ميلي إلى سيؤول. أما بالنسبة للاجتماع الحالي عبر الإنترنت فحضره أيضًا رئيس قيادة منطقة الهند والمحيط الهادئ للقوات الأميركية، فيل دافيدسون وقائد القوات المسلحة الأميركية في كوريا الجنوبية روبرت أبرامز وقائد القوات الأميركية في اليابان كيفن شنايدر.