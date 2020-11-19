نتنياهو: بفضل ترامب حققنا السلام مع السودان والإمارات والبحرين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس أنه بفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تحقيق السلام مع السودان والإمارات والبحرين.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حيث قال: إن "الولايات المتحدة ليس لها صديق أفضل من دولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو بأن "حلفنا مع الولايات المتحدة وصل إلى مستويات غير مسبوقة بفضل الرئيس ترامب، بفضله حققنا السلام مع السودان والإمارات والبحرين".

وتابع نتنياهو بالقول إن "إيران تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوم بتطوير برامج الأسلحة النووية".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "أنجزنا السلام بفضل ترامب وهذا إنجاز تاريخي أستغرب لماذا لم تعترف الإدارات الأمريكية السابقة بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مضيفا بالقول: "سنعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحييد المنظمات المعادية للسامية".

وقال بومبيو إن "تهديدات النظام الإيراني مستمرة ولن نخفف الضغط عن طهران"، مضيفا "سأقوم بزيارة هضبة الجولان وهي جزء من إسرائيل وترامب أقر بذلك لأنه إقرار بالواقع".

وأضاف بومبيو بالقول إن "المنظمات التي تدعم حركة المقاطعة جميعها معادية (للسامية)، سنعلن حركة مقاطعة إسرائيل وحركات أخرى منظمات معادية للسامية وسنرفع عنها أي دعم حكومي".

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو اليوم في زيارة إلى مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وتعتبر هذه أول زيارة لمسؤول أمريكي للمستوطنات التي تعتبر بحسب القانون الدولي غير شرعية ومقامة على الأراض المحتلة عام 1967.