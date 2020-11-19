رغم الحصار والعقوبات... روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة في مجال النقل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستبدأ في 9 مشاريع كبيرة في مجال النقل يتم تدشينها حتى نهاية الحكومة الحالية.

وشدد روحاني على أن هذا العام هو عام نهضة الإنتاج، وأن إحدى ركائز هذه النهضة هو مجال النقل، معتبرا النقل البري والجوي والسككي من أركان التطوير المهمة.

تصريحات روحاني جاءت، اليوم الخميس، خلال مراسم تدشين 13 مشروعا في مجال الطرق السريعة والمطارات أقيمت عبر الفيديوكونفرانس، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأكد روحاني أنه وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم افتتاح خط سكة حديد خاف - هرات، حيث سيصل إلى أفغانستان.

وأشار روحاني إلى الدور المهم للنقل في السياحة ومشاكل هذه الصناعة بسبب تفشي كورونا، قائلا: "عاجلا أم آجلا سيتخلص العالم من كورونا وستتوفر الأدوية واللقاحات، ففي تلك الظروف ستكون السياحية مهمة جدا بالنسبة لنا، ولذا يؤكد أن تطوير وتنمية خطوط النقل ستؤثر كثيرا بهذا الصدد".

وشدد على أن النقل مهم جدا في العلاقات الخارجية وترانزيت السلع والبضائع وخاصة لإيران؛ بسبب موقعها الجغرافي المهم لربط المنطقة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، والخليج الفارسي وبحر عمان والمحيط الهندي بالمناطق الشمالية والوسطى من الكرة الأرضية، حسب تعبيره.

وأكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن إحدى مؤامرات الأمريكيين خلال الأعوام الأخيرة هي سعيهم كثيرا للحيلولة دون أن تمر طرق الترانزيت الرئيسية في المنطقة عبر إيران، لكنهم لم يفلحوا كثيرا في مسعاهم هذا نظرا لموقع ومكانة إيران.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد حذر في تغريدة على "توتير"، من أي تعامل مع طهران، مهددا بعقوبات رادعة في حال حدوث ذلك.

وقال بومبيو في تغريدته على "تويتر"، إن رسالة الولايات المتحدة واضحة، وهي أن من يتعامل مع إيران يخاطر بالوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، كما شدد بومبيو على أن واشنطن ملتزمة بالتصدي لأي نشاط إيراني يهدد أمنها القومي.

وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لدفع خطة لفرض سلسلة من العقوبات على إيران خلال الأسابيع الأخيرة المتبقية لـ"ترامب" في البيت الأبيض.