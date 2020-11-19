الجيش الإسرائيلي: وحدة سرية إيرانية زرعت عبوات ناسفة داخل أراضينا

"قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن وحدة إيرانية سرية هي من وضعت حقل العبوات الناسفة في الجولان السوري "المحتل.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، نشره على حسابه في موقع تويتر.

وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي كشف أن الوحدة الإيرانية "المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان (المحتل)، هي الوحدة 840 الموجهة من قبل فيلق القدس الإيراني".

وأضاف: "وحدة 840 في سوريا - وهي وحدة عملياتية تعمل سرًا نسبيًا، تأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة".

ولفت أدرعي إلى أن "الوحدة مسؤولة عن زرع العبوات التي اكتشفت يوم أمس وتم تحييدها. كما سبق ووجهت محاولة مشابهة أخرى في شهر أغسطس (آب) الماضي".

#عاجل وحدة 840 في سوريا - وهي وحدة عملياتية تعمل سرًا نسبيًا، تأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج #إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة. الوحدة مسؤولة عن زرع العبوات التي اكتشفت يوم أمس وتم تحييدها. كما سبق ووجهت محاولة مشابهة أخرى في شهر اغسطس الماضي pic.twitter.com/y6WabOlcQn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2020

ويأتي ذلك غداة نشر الجيش الإسرائيلي أول توثيق لما قال إنها هجمات نفذها فجر الأربعاء على أهداف تابعة للجيش السوري وفيلق القدس الإيراني في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع تويتر أرفقه بالفيديو "التوثيق من الهجمات التي نفذتها المقاتلات الليلة الماضية في سوريا ضد أهداف عسكرية اشتملت على مستودعات ومقار وموقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري".

תיעוד מתקיפות צה"ל אשר התרחשו במהלך הלילה ובהן תקפו מטוסי קרב בסוריה מטרות צבאיות ובהן מחסנים, מפקדות ומתחמים צבאיים של כוח קודס האיראני והצבא הסורי pic.twitter.com/U7yLxpnlCz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 18, 2020

ويعد نشر هذا الفيديو حدثا غير عادي، حيث اعتادت إسرائيل التلميح فقط بمسؤوليتها عن تنفيذ هجمات في سوريا ضد ما تصفه بـ "التموضع الإيراني".

وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على تويتر "ضرب سلاح الجو فجر اليوم أهدافا مهمة تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا وضرب أيضا أهدافا تابعة للجيش السوري".

وتابع نتنياهو: "هذه هي السياسة الواضحة التي أقودها منذ سنوات. لن نسمح بتموضع عسكري إيراني ضدنا في سوريا ولن نسمح باي محاولة للاعتداء علينا من الأراضي السورية".

وأضاف: "من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا".

بالفيديو: تعقيبي على الغارات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم على أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري داخل الأراضي السورية.



لن نقبل بتموضع عسكري إيراني في سوريا ولن نسمح باي محاولة للاعتداء علينا من الأراضي السورية. pic.twitter.com/4PZjRj9b2q — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 18, 2020

وأمس الأول (الثلاثاء)، قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على حقل للعبوات الناسفة بالقرب من الحدود مع سوريا.

وأضاف في بيان له: "نُحمل النظام السوري مسؤولية أي عمل ينطلق من أراضيه وسيواصل التحرك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا، الذي يشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي".

والجيش الإيراني الموجود في سوريا، كما قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع "سبوتنيك"، هو خبراء عسكريون يقدمون مساعدة استشارية لقوات الجيش العربي السوري في محاربة الإرهابيين "بناءً على طلب دمشق".