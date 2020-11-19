نتنياهو مخاطبا بومبيو: شكرا مايك أنا ممتن لك... فيديو

ودع رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل قبل انتهاء مهام منصبه.

وشكر نتناهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو، الأخير على ما قدمه من أجل إسرائيل، على حد قوله، وفق ما نقله الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الإسرائيلية.

وقال نتنياهو لبومبيو: "وزير الخارجية مايك بومبيو، أجرينا للتو محادثة شخصية مثمرة للغاية أثناء النظر إلى أسوار القدس. ذكرني ذلك بمدى عمق اتصالك بالدولة اليهودية. لقد أعطيتك نسخة من التوراة كهدية وقلتُ إن الشعب اليهودي لم يكن لديه صديق أفضل منك. أريد أن أعرب أيضا عن مدى تقديري لصداقتنا الشخصية".

وتابع نتنياهو : "مايك، على مدى السنوات الأربع الماضية، عملنا معا بشكل وثيق. أولا عندما كنت مديرا لوكالة المخابرات المركزية ومن ثم وزيرا للخارجية. من خلال هاتين النقطتين المتميزتين، رأيت دليلا مباشرا على ما كنت أقوله لسنوات عديدة: أن الولايات المتحدة ليس لديها صديق أفضل من دولة إسرائيل، ويمكنك أن تشهد على ذلك بعدة طرق".

ومضى نتنياهو: "على مدى السنوات الأربعة الماضية في عهد الرئيس ترامب وطاقمه الرائع برئاستك... وصل تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة. بفضل الرئيس ترامب اعترفت الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها، بفضل الرئيس ترامب، اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. وبفضل الرئيس ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الخطير مع إيران وفرضت عقوبات قوية على النظام الإيراني وقضت على الإرهابي الكبير قاسم سليماني".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي : "بفضل الرئيس ترامب، اقترحت الولايات المتحدة أول خطة سلام واقعية حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين. وبفضل الرئيس ترامب، تمكنت إسرائيل من إحلال السلام مع ثلاث دول عربية - الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان".

وأضاف مخاطبا مايك بومبيو "إسرائيل ممتنة للغاية لكل ما فعله الرئيس ترامب، معكم ومع باقي أعضاء الفريق، لتقوية إسرائيل وتعزيز السلام وإسرائيل ممتنة للغاية لك يا مايك لدعمك الذي لا يتزعزع".

وختم نتنياهو بالقول: "من أجل كل هذا وأكثر، إسرائيل ممتنة لكم. أنا ممتن لك. شكرا مايك على صداقتك الرائعة ومساهمتك القيمة في التحالف بيننا ولأمن إسرائيل وفي توسيع دائرة السلام. شكرا لك صديقي ونتمنى رؤيتك العام القادم في القدس".

ووصل مايك بومبيو إلى إسرائيل أمس الثلاثاء في آخر زيارة له وهو في منصبه وزير للخارجية الأمريكية، وشارك في لقاء ثلاثي جمعه بوزير خارجية البحرين عبد اللطيف زياني الذي كان في زيارة لإسرائيل وبنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يزور بومبيو اليوم الخميس، هضبة الجولان السوري المحتل، وإحدى المستوطنات بالضفة الغربية التي أنتجت نوعا من النبيذ على إسمه "بومبيو".