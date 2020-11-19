تسجيل
11:55 GMT19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في القدس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    نتنياهو مخاطبا بومبيو: شكرا مايك أنا ممتن لك... فيديو

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1046342154_0:199:2386:1541_1200x675_80_0_0_4dbb36937dba9ae5c29d1fbcca38a274.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011191047245724-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    ودع رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل قبل انتهاء مهام منصبه.

    وشكر نتناهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو، الأخير على ما قدمه من أجل إسرائيل، على حد قوله، وفق ما نقله الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الإسرائيلية.

    وقال نتنياهو لبومبيو: "وزير الخارجية مايك بومبيو، أجرينا للتو محادثة شخصية مثمرة للغاية أثناء النظر إلى أسوار القدس. ذكرني ذلك بمدى عمق اتصالك بالدولة اليهودية. لقد أعطيتك نسخة من التوراة كهدية وقلتُ إن الشعب اليهودي لم يكن لديه صديق أفضل منك. أريد أن أعرب أيضا عن مدى تقديري لصداقتنا الشخصية".

    وتابع نتنياهو : "مايك، على مدى السنوات الأربع الماضية، عملنا معا بشكل وثيق. أولا عندما كنت مديرا لوكالة المخابرات المركزية ومن ثم وزيرا للخارجية. من خلال هاتين النقطتين المتميزتين، رأيت دليلا مباشرا على ما كنت أقوله لسنوات عديدة: أن الولايات المتحدة ليس لديها صديق أفضل من دولة إسرائيل، ويمكنك أن تشهد على ذلك بعدة طرق".

    ومضى نتنياهو: "على مدى السنوات الأربعة الماضية في عهد الرئيس ترامب وطاقمه الرائع برئاستك... وصل تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة. بفضل الرئيس ترامب اعترفت الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها، بفضل الرئيس ترامب، اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. وبفضل الرئيس ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الخطير مع إيران وفرضت عقوبات قوية على النظام الإيراني وقضت على الإرهابي الكبير قاسم سليماني".

    وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي : "بفضل الرئيس ترامب، اقترحت الولايات المتحدة أول خطة سلام واقعية حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين. وبفضل الرئيس ترامب، تمكنت إسرائيل من إحلال السلام مع ثلاث دول عربية - الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان".

    وأضاف مخاطبا مايك بومبيو "إسرائيل ممتنة للغاية لكل ما فعله الرئيس ترامب، معكم ومع باقي أعضاء الفريق، لتقوية إسرائيل وتعزيز السلام  وإسرائيل ممتنة للغاية لك يا مايك لدعمك الذي لا يتزعزع".

    وختم نتنياهو بالقول: "من أجل كل هذا وأكثر، إسرائيل ممتنة لكم. أنا ممتن لك. شكرا مايك على صداقتك الرائعة ومساهمتك القيمة في التحالف بيننا ولأمن إسرائيل وفي توسيع دائرة السلام. شكرا لك صديقي ونتمنى رؤيتك العام القادم في القدس".

    ووصل مايك بومبيو إلى إسرائيل أمس الثلاثاء في آخر زيارة له وهو في منصبه وزير للخارجية الأمريكية، وشارك في لقاء ثلاثي جمعه بوزير خارجية البحرين عبد اللطيف زياني الذي كان في زيارة لإسرائيل وبنيامين نتنياهو.

    ومن المقرر أن يزور بومبيو اليوم الخميس، هضبة الجولان السوري المحتل، وإحدى المستوطنات بالضفة الغربية التي أنتجت نوعا من النبيذ على إسمه "بومبيو".

    انظر أيضا:

    جنرال تركي متقاعد: زيارة بومبيو إلى تركيا استفزازية
    بومبيو في إسرائيل... يزور الجولان المحتل ومستوطنة في الضفة تنتج خمرا يحمل اسمه
    بومبيو من القدس: سأزور الجولان
     أثناء لقائه بالزياني وبومبيو... نكتة من نتنياهو بشأن "سفارات شاغرة"
    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, إسرائيل, مايك بومبيو, بنيامين نتنياهو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركون في فعاليات المخصصة بمناسبة افتتاح المجمع التاريخي والثقافي سلوبوجانشينا في منطقة بيلغورود الروسية، 14 نوفمبر 2020
    الجمال والمرح الروسيان... افتتاح قرية سلوبوجانشينا الثقافية في بيلغورود
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    10 تواريخ مهمة في مسيرة أحمد زكي
    10 تواريخ مهمة في مسيرة أحمد زكي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك