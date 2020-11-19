بريطانيا تطلق مبادرة من 4 محاور لمكافحة كورونا

أطلقت بريطانيا مبادرة عالمية من 4 محاور لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، بهدف محاصرة الوباء والقضاء عليه.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المبادرة تحمل عنوان "مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا ".

وتابعت: "هذه المبادرة تمثل تعاونا عالميا جديدا يجمع بين الحكومات والباحثين والشركات والمجتمع المدني والمانحين والمنظمات الصحية الدولية بطريقة غير مسبوقة".

ولفتت إلى أن الهدف من المبادرة هو تسريع تطوير وإنتاج العلاجات والاختبارات واللقاحات ضد كورونا وتوفيرها بشكل عادل من خلال تعاون عالمي.

ويرصد الفيديو الذي نشرته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية 4 مراحل ترتكز عليها المبادرة تشمل التوصل إلى لقاحات فعالة وتوفيرها للجميع عبر آلية "كوفاكس" ثم العلاجات والاختبارات وأخيرا تعزيز المنظومة الصحية العالمية.

في سياق التعاون العالمي لمكافحة #كوفيد_19، أُطلِقت مبادرة لتسريع تطوير وإنتاج العلاجات والاختبارات واللقاحات المضادة لـ #كوفيد19، وهي تتمركز على:

◀️تطوير لقاحات فعالة وتوفيرها للجميع عبر آلية كوفاكس

◀️تطوير العلاجات

◀️تطوير الاختبارات

◀️تعزيز المنظومة الصحية العالمية pic.twitter.com/ln8d5GUYGG — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) November 19, 2020

ولفتت الوزارة إلى أن دعم المملكة المتحدة لهذه المبادرة انطلاقا من المبدأ الذي يقول إنه "لا أحد بأمان حتى يكون الجميع بأمان".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 56 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.3 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.