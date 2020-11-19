ترامب يؤكد العثور على آلاف الأصوات "غير المحسوبة" في ولاية جورجيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في ولاية جورجيا الأمريكية.

كتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، زعم فيها: "العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في مقاطعات ولاية جورجيا".

وأضاف "عندما تأخذ التواقيع المهملة مكانها الصحيح، ستنقلب الأوضاع لصالح الجمهوريين، وبسرعة كبيرة"، وفق زعمه.

Thousands of uncounted votes discovered in Georgia counties. When the much more important signature match takes place, the State will flip Republican, and very quickly. Get it done! @BrianKempGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعيه على صفحته الرسمية في "تويتر" بإعلان فوزه، قبل أيام، للمرة الثانية في الانتخابات الأمريكية بالرغم من انتهاء عمليات فرز الأصوات وإعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتزامن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأكيد فوزه في الانتخابات الأمريكية، مع إعلان شركة "مودرنا" الأمريكية للصناعات الدوائية، عن نجاح لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد.

Important News Conference today by lawyers on a very clear and viable path to victory. Pieces are very nicely falling into place. RNC at 12:00 P.M. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

وكتب ترامب على صحته في "تويتر" قائلا: "لقد فزت في الانتخابات"، وأضاف في تغريدة لاحقة: "إعادة الفرز الوهمية الجارية في جورجيا لا تعني شيئًا لأنهم لا يسمحوا لنا بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها".

وكان مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، قد أدلى بتصريحات، الأحد الماضي، خلال مقابلة تلفزيونية على شبكة "سي إن إن" الأمريكية، والتي قال فيها إن "الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون أن ترامب سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما".

أضاف بولتون قائلا: "أعتقد وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب".

وحول مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترامب قال بولتون: "لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرا، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أي شيء". وأضاف: "أعتقد أنه كلما طالت مدة هذا الأمر كلما زاد الأمر سوءا بالنسبة إلى ​الولايات المتحدة​ وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص عندما يرون رئيسا منفصلا عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل".

وحول الأمن القومي الأمريكي قال بولتون: "أعتقد أن هناك الكثير من الضرر الذي يمكنه فعله"، وأشار إلى إقالة ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، معتبرا أن القرار يبدو بسبب دوافع شخصية وقد يكون له "أضرار جسيمة".

ورأى أن "هذا هو الوقت الذي يأمل فيه خصوم الولايات المتحدة أن يتحول اهتمامنا، لاستغلالنا بطريقة أو أخرى". كما انتقد بولتون وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميللر الذي عينه ترامب، ووصفه أنه "قليل الخبرة للغاية"، لكنه أكد ثقته في القيادات العسكرية للجيش الأمريكي.