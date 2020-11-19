قوات حفظ السلام الروسية ترافق قافلة للجيش الأذربيجاني في قره باغ... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن قيام قوات حفظ السلام الروسية للمرة الأولى بمرافقة قافلة للجيش الأذربيجاني انطلقت من مدينة شوشا باتجاه إحدى قرى إقليم قره باغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء كوناشينكوف في إفادة صحفية، إن "قوات حفظ السلام الروسية رافقت 5 مركبات بجنود أذربيجانيين من شوشا إلى منطقة فيزولي".

وأوضح كوناشينكوف أنه "في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، كفلت دوريات قوات حفظ السلام الروسية بضمان التنقل الآمن لـ 5 مركبات بجنود من القوات المسلحة الأذربيجانية من مدينة شوشا إلى منطقة فيزولي في جمهورية أذربيجان".

وكان نائب قائد وحدة حفظ السلام التابعة للقوات المسلحة الروسية في قره باغ أليكسي بوليوخوفيتش، قد صرح، اليوم، بأن نظام وقف إطلاق النار في قره باغ يحترم بشكل كامل والوضع في مواقع قوات حفظ السلام هادئ.

وقال بوليوخوفيتش، للصحفيين: "نظام وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ يتم الالتزام به بالكامل. وتقوم وحدة حفظ السلام بواجباتها بشكل منتظم. والوضع في المواقع هادئ".

وأمس الأربعاء، وافق مجلس الفيدرالية الروسي على استخدام القوات المسلحة الروسية في مهمة حفظ السلام في ناغورني قره باغ، بعد أن خاطب الرئيس الروسي مجلس الفيدرالية بهذا الخصوص.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ـشرين الثاني الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.