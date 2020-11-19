الجيش الإثيوبي يقصف عاصمة إقليم تيغراي لليوم الخامس

أعلنت المعارضة الإثيوبية، اليوم الخميس، تعرض مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، للقصف من قبل قوات الحكومة الإثيوبية.

ونقل موقع "devdiscourse" تأكيدات من زعيم قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي، أشار فيها إلى تعرض مدينة ميكيلي، عاصمة الإقليم لقصف لليوم الخامس على التوالي.

وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية الفيدرالية تقوم بشن هجوم على المدينة المرتفعة في إقليم تيغراي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي نصف مليون نسمة.

ولم تعلق الحكومة الإثيوبية على هذه الأنباء المتداولة، لكنها نفت في وقت سابق قصف أية أهداف مدينة.

بدورها، وجهت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، دعوة عاجلة لقادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أسبوعين من اندلاع القتال في الإقليم الواقع شمالي البلاد.

ودعت الحكومة قادة الجبهة "إلى الاستسلام سلمياً والامتناع عن ارتكاب المزيد من الفظائع حيث صدرت أوامر اعتقال بشأنهم"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إينا).

واتهمت الحكومة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والموالين لها بـ "ارتكاب فظائع ضد المدنيين على أساس هويتهم، في أماكن مختلفة مثل مدينة ميكادرا".

وأضافت: "الحكومة الفيدرالية تود أن تؤكد من جديد التزامها بتقديم المسؤولين عن مثل هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة".

ويشتعل الصراع حاليًا في إقليم تيغراي بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحرب على مجموعات مسلحة تنتمي للإقليم يوم الرابع من نوفمبر الجاري.