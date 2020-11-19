بومبيو: الجولان جزء من إسرائيل حقيقة لا يمكن إنكارها

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن هضبة الجولان جزء من إسرائيل.

تل أبيب – سبوتنيك. وتابع وزير الخارجية الأمريكي "فكرة أن الجولان جزء من إسرائيل، هي حقيقة لا يمكن إنكارها".

جاءت تصريحات بومبيو، خلال زيارة استثنائية إلى هضبة الجولان السوري المحتل.

وزعم مايك بومبيو، أن عودة مرتفعات الجولان إلى سوريا قد يعرض سكان إسرائيل والغرب إلى المخاطر.

وقال بومبيو خلال زيارته لمرتفعات الجولان، اليوم الخميس "تخيلوا الأخطار التي سيتعرض لها سكان إسرائيل والغرب إذا أعيد الجولان إلى سوريا وحكم الرئيس الأسد هنا".

وأضاف "الجولان جزء من إسرائيل وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل، أمس الأربعاء، إلى إسرائيل، وسط أنباء عن زيارات سيقوم بها إلى بعض المستوطنات في الضفة وهضبة الجولان.

وتعد زيارة بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة أو الجولان هي أول زيارة من هذا النوع يقوم بها وزير خارجية أمريكي.