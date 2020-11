هل تشعل المصالح التركية والفرنسية الصراع في قره باغ من جديد

ولم تمض أيام قليلة على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار واستعادة أذربيجان لأراضيها وفقا لقرارات الأمم المتحدة كما تحدث الرئيس بوتين، حتى أعلنت تركيا عن إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان، والتي رأت فيه روسيا شأنا تركيا داخليا.

