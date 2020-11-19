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    مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 99 في خليج عمان

    قائد عسكري إيراني يوجه رسالة إلى ترامب: لا مساس بـ"رمز الطاقات"

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    وجه قائد عسكري إيراني، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد التقارير التي تحدثت عن نيته ضرب مواقع إيرانية.

    قال مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيراني، وزير الدفاع السابق، العميد حسين دهقان، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن طهران لا تتفاوض حول قدراتها العسكرية، مع أي كان ومهما كانت الظروف".

    وتابع العميد دهقان قائلا "سمعنا عن تقارير مزعومة حول نية ترامب القيام بعمل عسكري ضد إيران، ونحن نقول إننا لا نرحب بالأزمة، ولا نرحب بالحرب، ولا نسعى أبدا وراء الحرب، ولكننا أيضا لا نسعى لتفاوض من أجل التفاوض".

    مفاعل نووي في إيران
    © AFP 2020 / Majid Asgaripour
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    وتابع بقوله "سمعنا أن أمريكا تعتزم تحديد شروط للتفاوض مع إيران، لكن الجمهورية الإيرانية لا تدخل أية مفاوضات حول قدراتها العسكرية مع أي كان ومهما كانت الظروف".

    وتابع بقوله "صواريخنا وأسلحتنا رمز للطاقات العظيمة لخبرائنا وشبابنا ومراكزنا الصناعية، ولن نفرط فيها بأي حال من الأحوال".

    أما عن تهديد ترامب، فقال القيادي العسكري الإيراني "أعتقد أنها كانت ستكون مواجهة محدودة وتكتيكية، لكن يمكنها أن تؤدي إلى حرب شاملة".

    وأتبع بقوله "من المؤكد أن الولايات المتحدة والمنطقة والعالم لا يمكنها الصمود أمام مثل هذه الأزمة الواسعة والشاملة".

    جواسيس الوكالة

    وتطرق دهقان في حواره إلى تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشأت النووية الإيرانية، بقوله "نرحب بعمليات التفيتش، ما لم يكونوا جواسيس".

    ووصف الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووية في أصفهان قبل عدة أشهر بأنه "تخريب صناعي".

    مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
    © AFP 2020 / HAMED MALEKPOUR
    رسالة سعودية بشأن أنشطة إيران النووية "غير السلمية"

    وقال دهقان: "الذين كانت مهمتهم نصب بعض الأجهزة، يُحتمل أنهم أجروا تغييرات أدت إلى وقوع الانفجار".

    وحول اتهامات الولايات المتحدة له بالضلوع في انفجار بيروت عام 1983 قال وزير الدفاع الإيراني السابق: "الولايات المتحدة تسعى لإلصاق أي حدث يقع في العالم بشخص في إيران. في الواقع هل تمتلكون أدلة على ذلك؟ لماذا يسعون لربط هذه القضية بي؟".

    وحول الهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران ضد قاعدة "عين الأسد" في العراق كجزء من الثأر للهجوم الإرهابي الأمريكي، الذي أدى إلى مقتل سليماني، قال: "تلك الهجمات كانت مجرد صفعة أولية، وبسبب ذلك الهجوم الإرهابي الأمريكي فإن عودة طهران للتفاوض مع أمريكا لن تكون سهلة".

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    أخبار الجيش الإيراني, الجيش الإيراني, الرئس الأمريكي دونالد ترامب, أخبار الرئيس دونالد ترامب, دونالد ترامب, إيران
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