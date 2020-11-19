إسرائيل تنشر صورا للغارات التي استهدفت مواقع إيرانية في سوريا

نشرت إسرائيل، صورا لوحدات سرية إيرانية، وهي تزرع عبوات ناسفة على الحدود الإسرائيلية.

وأشار الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نشره موقع "آي 24" الإسرائيلي، إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت موقعا لفيلق القدس، وموقعا للجيش السوري جنوبي سوريا.

وأظهر التقرير المنشور أن الجيش الإسرائيلي نشر أول صور للغارات وقدر الأضرار، التي تسببت بها الغارات الإسرائيلية في سوريا.

كما نشر أيضا صورا لكيفية نشر وحدة إيرانية سرية يطلق عليها الوحدة 840 عبوات ناسفة على الحدود الإسرائيلية.

وأوضح التقرير "تلك الوحدة العملياتية تعمل بصورة سرية نسبيا، وتأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، اليوم الخميس، إن وحدة إيرانية سرية هي من وضعت حقل العبوات الناسفة في الجولان السوري.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، نشره على حسابه في موقع تويتر.

OPERATIONAL FOOTAGE: The moment our fighter jets struck military targets belonging to the Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces in Syria last night hours after we exposed an Iranian-led Syrian attack. Let this be a warning: If you attack Israel, we will defend ourselves. pic.twitter.com/nLIwfyMZlG — Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020

​وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي كشف أن الوحدة الإيرانية "المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان (المحتل)، هي الوحدة 840 الموجهة من قبل فيلق القدس الإيراني".

وأضاف: "وحدة 840 في سوريا - وهي وحدة عملياتية تعمل سرًا نسبيًا، تأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة".

ولفت أدرعي إلى أن "الوحدة مسؤولة عن زرع العبوات التي اكتشفت يوم أمس وتم تحييدها. كما سبق ووجهت محاولة مشابهة أخرى في شهر أغسطس (آب) الماضي".

يأتي ذلك غداة نشر الجيش الإسرائيلي أول توثيق لما قال إنها هجمات نفذها فجر الأربعاء على أهداف تابعة للجيش السوري وفيلق القدس الإيراني في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع تويتر أرفقه بالفيديو "التوثيق من الهجمات التي نفذتها المقاتلات الليلة الماضية في سوريا ضد أهداف عسكرية اشتملت على مستودعات ومقار وموقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري".

תיעוד מתקיפות צה"ל אשר התרחשו במהלך הלילה ובהן תקפו מטוסי קרב בסוריה מטרות צבאיות ובהן מחסנים, מפקדות ומתחמים צבאיים של כוח קודס האיראני והצבא הסורי pic.twitter.com/U7yLxpnlCz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 18, 2020

​ويعد نشر هذا الفيديو حدثا غير عادي، حيث اعتادت إسرائيل التلميح فقط بمسؤوليتها عن تنفيذ هجمات في سوريا ضد ما تصفه بـ "التموضع الإيراني".

وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على تويتر "ضرب سلاح الجو فجر اليوم أهدافا مهمة تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا وضرب أيضا أهدافا تابعة للجيش السوري".

وتابع نتنياهو: "هذه هي السياسة الواضحة التي أقودها منذ سنوات. لن نسمح بتموضع عسكري إيراني ضدنا في سوريا ولن نسمح باي محاولة للاعتداء علينا من الأراضي السورية".

وأضاف: "من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا".

وأمس الأول (الثلاثاء)، قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على حقل للعبوات الناسفة بالقرب من الحدود مع سوريا.

Israel and Iran don't share a border. In fact, Tehran is 1,000 miles from Jerusalem. So why did an Iranian-led Syrian squad plant this IED on the Israel-Syria border? Because Iran's terror knows no border. Luckily, we're here to stop them. pic.twitter.com/7yb2TuScRo — Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020

​وأضاف في بيان له: "نُحمل النظام السوري مسؤولية أي عمل ينطلق من أراضيه وسيواصل التحرك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا، الذي يشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي".

والجيش الإيراني الموجود في سوريا، كما قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع "سبوتنيك"، هو خبراء عسكريون يقدمون مساعدة استشارية لقوات الجيش العربي السوري في محاربة الإرهابيين "بناءً على طلب دمشق".