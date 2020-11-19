طائرات تركية تنقل لقاح كورونا من الصين وتوزعه حول العالم... فيديو

بدأت شركة طيران تركية، اليوم الخميس، بشحن لقاحات كورونا المنتجة في الصين إلى عدد من دول العالم.

قامت شركة "توركيش كارغو" التابعة للخطوط الجوية التركية، اليوم، بشحن لقاحات كورونا المنتجة في الصين إلى عدد من دول العالم.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، نفذت الشركة هذه المهمة بسبب امتلاكها أنظمة تبريد خاصة مطورة ضمن طائراتها.

بدأت شركة "توركيش كارغو" التابعة للخطوط الجوية التركية، بشحن لقاحات كورونا المنتجة في الصين، إلى دول عديدة في كافة أرجاء العالم، بفضل امتلاكها أنظمة تبريد متطورة

وأفاد بيان صادر عن الخطوط التركية، إن توركيش كارغو تقدم خدمات الشحن لـ 127 دولةhttps://t.co/PzI4vDQ5LY pic.twitter.com/fndGiYiQHJ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 19, 2020

وأشارت الشركة في بيان صادر عنها، إلى أنها تقدم خدمات الشحن لنحو 127 دولة حول العالم.

ونوهت الشركة التركية في بيانها إلى أنها بدأت بشحن لقاحات كورونا من الصين إلى البرازيل عبر مطار إسطنبول، قاطعة مسافة تقدر بحوالي 17 ألف كم.

وبينت الشركة أن فريق العمل وضح لقاحات فيروس كورونا في 7 حاويات ذات أنظمة تبريد خاصة، لضمان جودة عملية النقل.

وأسست الشركة ممر شحن دولي بهدف نقل الأدوية بين الدول، يصل لنحو 400 وجهة حول العالم، منها مومباي، وبروكسل، وإسطنبول، وسنغافورة، ودبي، وبازل، ولندن، وأمستردام، وغيرها من الدول.