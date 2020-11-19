ترامب مستمر في الحكم... محاميه يشرح كيف سيقلب نتائج الانتخابات المعلنة

قال محامي الرئيس الأمريكي، ودي جولياني، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب تتوقع أن تبطل ولاية ويسكونسن 100 ألف صوت بسبب انتهاكات قانون الولاية.

واشنطن- سبوتنيك. قالت حملة ترامب، يوم الأربعاء، إنها دفعت 3 ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين من ويسكونسن - ميلووكي ودين - فاز بهما بايدن بفارق كبير.

وقال جولياني: "يتعين علينا أولا إقامة طعن في ولاية ويسكونسن قبل أن نتمكن من الانتقال إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية كبيرة. من كل ما يمكنني رؤيته، سيقلب الطعن التصويت لأنه سيظهر نحو 100 ألف بطاقة اقتراع غير قانونية في مقاطعتين فاز فيهما بايدن بنسبة 75-80 في المائة".

وأضاف جولياني أنه يجب إبطال مائة ألف بطاقة اقتراع غيابية أرسلت بالبريد، لأخطاء في إجراءات التصويت البريدي، مشيرا إلى أن

العديد من الدوائر الانتخابية في ميشيغان وويسكونسن شهدت زيادة تصويتية هائلة، تراوحت بين 150 في المائة إلى 300 في المائة.

فاز بايدن بولاية ويسكونسن بفارق 20600 صوت (0.6% من الإجمالي) بشكل عام. وقال جولياني إن الحملة سترفع دعوى قضائية في ولاية ويسكونسن إذا لزم الأمر، مضيفا أنه سيتم رفع دعوى قضائية كبيرة في ميشيغان وربما في أريزونا أيضا، مؤكدا أن

لديه أدلة كافية لقلب نتيجة الانتخابات الأمريكية.

من جانبه أكد الرئيس دونالد ترامب مرارا، أنه فاز في الانتخابات لكن الانتصار سرق منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق وأعمال غير لائقة من قبل الديمقراطيين.

بدأ ترامب عمليات التدقيق وإعادة الفرز في العديد من الولايات، كما رفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية. قالت بعض الولايات إنها لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير.

وفقا لتقديرات شبكات الإعلام الأمريكية الرئيسية، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي لا يزال أمامها شوطا من الإجراءات حتى تعتمد رسميا.