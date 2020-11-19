إعلام: إصابة عدة أشخاص في هجوم باستخدام السلاح البارد في مدينة أوبيرهاوزين الألمانية

أعلنت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الجمعة، جرح العديد من الأشخاص في هجوم طعن بمدينة أوبيرهاوزين غرب ألمانيا، مشيراً إلى احتجاز المشتبه به من قبل عناصر الشرطة.

موسكو، - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "واز"، الجرحى بحاجة لرعاية صحية مشددة. وبحسب ما ورد، تم احتجاز المهاجم. كما يذكر أنه أصيب ببعض الإصابات.

وقالت الشرطة في تعليقها على الحادث إنه نزاع عائلي على ما يبدو، بحسب رويترز.

وذكر متحدث باسم الشرطة في مدينة إيسن القريبة أن الخمسة جميعا، بمن فيهم المهاجم، تلقوا العلاج في المستشفى وأن واحدا منهم على الأقل أصيب بجروح خطيرة.