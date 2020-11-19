مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهام الجيش الإثيوبي له بدعم متمردي تيغراي 

نفى مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الخميس، اتهامات الجيش الإثيوبي له بدعم متمردي إقليم تيغراي الذين يواجهون القوات الحكومية.

وقال في بيان نشره عبر موقع تويتر: "بعض التقارير تقول إنني متحيز في ظل الوضع القائم. هذا ليس صحيحا وأود القول إنني أقف في جانب واحد؛ السلام".

My statement on the situation in #Ethiopia pic.twitter.com/WsFrbMzKj4 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 19, 2020

وفي وقت سابق الخميس، اتهم الجيش الإثيوبي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بالضغط لصالح إقليم "تيغراي" الذي ينتمي إليه، ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة.

اندلع القتال في شمال إثيوبيا أوائل الشهر الجاري بعد أن اتهمت الحكومة الفيدرالية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي - الحزب الحاكم في الإقليم - بمهاجمة قاعدة عسكرية محلية وشنت عملية ضدها.

وأثارت الاشتباكات التي تلت ذلك مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في إثيوبيا وانتشار الصراع إلى الدول المجاورة.