بايدن يعلق على إحتمالية توجيه دعوة قضائية ضد ترامب لعدم اعترافه به رئيسا منتخبا  

أعلن الرئيس المنتخب الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه لا يستثني احتمال رفع دعوة قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التي لا تعترف به رئيسا منتخباً.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال في هذا الشأن: "نحن لا نستثني ذلك".

من جانبه، زعم محامي الرئيس الأمريكي، رودي جولياني، وقوع تزوير في عدة ولايات أمريكية خلال الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن نحو 682 ألف بطاقة اقتراع في الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا وضعت ضمن الفرز ولم يتم التحقق منها والتوقيع عليها.

وقال جولياني، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "682 ألف بطاقة اقتراع في بنسلفانيا تم وضعها مع الفرز ولم يتم التحقق منها".

وأضاف أن "الآلاف في مدينة بطرسبرغ بولاية فرجينيا قيل لهم أنهم صوتوا عن طريق البريد خلال محاولتهم التصويت في مراكز الاقتراع".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في مقاطعات ولاية جورجيا التي خسر فيها الأخير أمام منافسه الفائز بالانتخابات جوزيف بايدن.

وكتب بايدن في تغريدة "العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في مقاطعات ولاية جورجيا"، مضيفا:

"عندما تحدث مباراة التوقيع الأكثر أهمية، ستنقلب الأوضاع لصالح الجمهوريين، وبسرعة كبيرة".

وكان ترامب، أعلن عن عقد محاميه مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، مشيرا إلى "طريق واضح للنصر" في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس "مؤتمر صحفي مهم اليوم من قبل المحامين"، لافتا إلى "طريق واضح جدا وقابل للتطبيق لتحقيق النصر".

هذا وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه. وسيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ20 من كانون الثاني/يناير القادم. ولم يعترف الرئيس دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.