بايدن يعد بإعلان مرشحه لمنصب وزير الخزانة في وقت قريب

أعلن الرئيس المنتخب الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه قد اتخذ القرار فيما يخص تقديم مرشح لاستلام وزارة الخزانة.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "سوف تسمعون في وقت قريب عن اختياري فيما يخص وزارة الخزانة".

وأضاف: "لقد اتخذت هذا القرار، نحن اتخذنا هذا القرار، وسوف تسمعون إما عشية عيد الشكر أو بعده على الفور".

Joe Biden says his pick for Treasury Secretary will come “just before or just after Thanksgiving” and that he won’t punish China, but instead wants to make “China play by the rules" pic.twitter.com/GwXEAQDclh — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 19, 2020

وتحتفل الولايات المتحدة بعيد الشكر في 26 تشرين الثاني\نوفمبر.

هذا وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه.

وسيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ20 من كانون الثاني/يناير القادم. ولم يعترف الرئيس دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.