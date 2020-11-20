الجيش الأذربيجاني يدخل مناطق جديدة في قره باغ وفق الاتفاق الثلاثي المعقود

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن وحدات وألوية عسكرية تابعة للجيش الأذربيجاني دخلت صباحا مدينة أغدام في منطقة ناغورني قره باغ.

وأصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بيان رسميا قالت فيه إن "وحدات عسكرية من الجيش الأذربيجاني دخلت مدينة أغدام وذلك وفق الاتفاق الثلاثي المعقود بين الأطراف الثلاثة بشأن قره باغ".

وأضاف البيان الصادر "بحسب الاتفاق الثلاثي المعقود بين رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس روسيا، دخلت وحدات من الجيش الأذربيجاني منطقة أغدام في 20 نوفمبر/تشرين الثاني".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف شامل لإطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ، في العاشر من الشهر الجاري.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ، برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.