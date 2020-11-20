تمديد إغلاق الحدود الأمريكية مع كندا والمكسيك

أعلن وزير ​الأمن الداخلي​ الأمريكي، تشاد وولف، يوم أمس الخميس، أن الحدود بين الولايات المتحدة وجارتيها، ​المكسيك​ وكندا، ستظل مغلقة أمام كل التنقلات غير الضرورية لغاية 21 كانون الأول/ ديسمبر وذلك بهدف الحد من ​فيروس كورونا​ المستجد.

ونقل موقع " بارونز" الأمريكي تصريحات الوزير وولف الذي قال إنه "نعمل من كثب مع المكسيك وكندا لإتاحة التبادلات التجارية والرحلات الأساسية وفي الوقت نفسه حماية مواطنينا من الفيروس".

وأضاف الوزير وولف أن "الوضع سيبقى قائما هكذا طالما وباء فيروس كورونا المستجد ما يزال موجودا وقويا، أما التغييرات في وضع الحدود فستكون مرتبطة بكيفية مواجهة هذا الفيروس الذي يتكاثر حتى الآن وعجز العالم على توقيفه".

وكانت الولايات المتّحدة قد أغلقت حدودها مع المكسيك وكندا في 20 و21 آذار على التوالي، ومذّاك يتمّ تجديد هذا القرار شهرياً. ويأتي ​التمديد​ الجديد في الوقت الذي تسجّل فيه الولايات المتّحدة طفرة وبائية جديدة.