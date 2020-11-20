ميركل: قمة الاتحاد الأوروبي تناقش أزمة تنقيب تركيا عن الغاز شرقي المتوسط

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون سعي تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط خلال قمتهم المقبلة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم الجمعة، بأن ميركل أكدت للصحفيين بعد اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي ، أمس الخميس، أن "الأمور لم تتطور بالطريقة التي كنا نتمناها".

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد قال في وقت سابق الخميس، إنه يجب على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرقي البحر المتوسط، إذا كانت ترغب بتجنب التطرق مجددا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر.

وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس:

الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق نفسه، أكد منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن أفعال تركيا في منطقة شرق المتوسط تبعدها عن الانضمام للاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية إعلان أنقرة استمرار التنقيب في تلك المنطقة.

وتوترت الأوضاع شرقي البحر المتوسط بين تركيا من طرف وبين اليونان وقبرص وفرنسا من جانب آخر، على خلفية نزاع أنقرة وأثينا حول الحدود البحرية واحتياطيات الطاقة المخزونة بالمنطقة.