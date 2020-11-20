الصين تؤكد استعدادها لتطوير التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء مع الدول الأخرى

صرح نائب مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية، وو يانهوا، بأن الصين على استعداد لتطوير التعاون بنشاط مع الدول الأخرى فيما يتعلق بإحراز تقدم في مجال تكنولوجيا الفضاء، مشددا على التزام بكين بالاستكشاف والاستخدام السلميين لموارد الفضاء.

وقال وو يانهوا، في ندوة دولية حول الاستخدامات السلمية لتكنولوجيات الفضاء: "في ظروف تفشي الوباء الحالية، تلعب تكنولوجيات الفضاء دورا هاما، بما في ذلك أقمار الاتصالات والأقمار الصناعية للملاحة وأقمار الاستشعار عن بعد التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الانتعاش الاقتصادي وتطوير حياة الناس نحو الأفضل في جميع البلدان. ​​وقد لخصت الحكومة الصينية في الوقت المناسب الخبرة المكتسبة في هذا المجال وهي على استعداد لمشاركتها مع الدول الأخرى للمساعدة في السيطرة على الوباء".

ووفقا له، على الرغم من حقيقة أن الاقتصاد العالمي كان في الأشهر الماضية غير مستقر وهناك اشتداد لعوامل عدم اليقين، إلا أن التوجه نحو الانفتاح والتعاون في العالم لم يتغير.

وقال: "بالنظر إلى المستقبل، تتطلع الصين إلى التعاون مع الدول الأخرى في العالم لزيادة تطوير تكنولوجيات الفضاء، والمساهمة في تعزيز البناء الاقتصادي ورعاية صحة الإنسان".

واختتم نائب مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية أنه في مواجهة الوضع المتغير باستمرار في العالم، ستستمر الصين في اتخاذ موقف أكثر نشاطًا وانفتاحًا في مجال الفضاء، وتعميق التبادلات والتعاون الدولي، واستكشاف الموارد الفضائية واستخدامها بشكل سلمي، وتعزيز تكنولوجيات الفضاء باستمرار لضمان خير البشرية جمعاء.