تقارير إعلامية توضح سبب عدم إرسال الجيش التركي إلى أذربيجان

يناقش الإعلام التركي سبب عدم إرسال قوات حفظ السلام التركية إلى أذربيجان حتى الآن، رغم سماح البرلمان بذلك قبل أيام.

ونشرت صحيفة "ملييت" مادة تفيد بأن أنقرة، بعد مناقشات ومشاورات مطولة، قررت إرسال ممثلين أتراك إلى جنوب القوقاز.

ويذكر المقال، أن السلطات التركية قررت إرسال ممثلين إلى أذربيجان لمركز المراقبة المشترك المستقبلي، وبحسب المقال، لن ينشر العسكريون والمدنيون في أذربيجان حتى يتم ضمان حماية حدود الدولة.

ويجري الحديث هنا عن حدود أذربيجان مع أرمينيا في المناطق المتاخمة لجمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها والتي، وفقا للاتفاق، تنسحب منها القوات الأرمينية تدريجيا حتى يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وهذا يعني أن الجيش التركي قد يظهر في أذربيجان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما يسيطر حرس الحدود الأذربيجاني بشكل كامل على الحدود الغربية (باستثناء ممر لاتشين الذي يبلغ عرضه 5 كيلومترات).

بالإضافة إلى ذلك، نقلت صحيفة "فوينوي أبوزريني" الروسية عن خبراء عسكريين أتراك، أن المسؤولين في البلاد اختلفوا على طريقة نقل الجيش والمعدات العسكرية إلى أذربيجان، برا أم جوا، وذلك نظرا لقصر مسافة الحدود المشتركة بين البلدين وضرورة تقديم طلب سماح النقل من الدول المجاورة.