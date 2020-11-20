تركيا تصدر أمر اعتقال 101 شخص بتهمة الصلة بالإرهاب

قال مصدر أمني ووكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الجمعة، إن السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 101، منهم محامون وأطباء في إطار ما وصفتها بأنها تحقيقات مرتبطة بالإرهاب.

وذكر المصدر أن السلطات بدأت العملية من إقليم ديار بكر، جنوب شرق البلاد، وبحثت عن مشتبه فيهم، في أربع مدن و106 عناوين سكنية.

وأضاف أنه تم اعتقال 74 مشتبها فيه حتى الآن، وفقا لـ "رويترز".

ويعتقد أن المشتبه فيهم على صلة بحزب المجتمع الديمقراطي الذي وصفته "الأناضول" والمصدر بأنه الذراع التشريعية لحزب العمال الكردستاني المحظور.

كما ذكرت "الأناضول" أيضا أن السلطات عثرت على أسلحة ووثائق ومواد رقمية في عناوين المشتبه فيهم.

وقالت ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات المعنية في تركيا في منظمة العفو الدولية، إن اعتقال المحامين يتعارض مع الحديث في الآونة الأخيرة بشأن الإصلاحات القضائية التي ذكرها أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان.