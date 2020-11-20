لأول مرة منذ 27 سنة... رفع الأذان في مقاطعة أغدام الأذربيجانية... فيديو

أعلن صحفيون روس، اليوم الجمعة، عن رفع الأذان لأول مرة منذ 27 سنة، في مقاطعة أغدام، والتي أصبحت تحت السسلطة الأذربيجانية بعد اتفاق السلام الثلاثي.

ووفقا للصحفيين، فإن مقاطعة أغدام (في إقليم قره باغ) أصبحت تحت السيطرة الأذربيجانية بشكل كامل ابتداء من اليوم.

وأشار الصحفيون إلى أن هذا المسجد "صمد أمام حملتين عسكريتين طيلة قرنين من الزمان"، وفق موقع "1news" الروسي.

وأضاف الصحفيون أن الخطوة الأولى للإدارة الأذربيجانية، هي ترميم المسجد عند دخولها إلى المقاطعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن قوات حفظ السلام الروسية المقرر تواجدها في إقليم ناغورني قره باغ لمتابعة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، تنتشر في 18 نقطة في الإقليم.

وينص إعلان وقف إطلاق النار الموقع، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.